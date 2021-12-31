Москва, , 09:52 — REGNUM Мэр столицы России, Москвы, Сергей Собянин на странице соцсети «ВКонтакте» напомнил о традиционно бесплатном проезде в новогоднюю ночь на общественном транспорте.

«Метро, МЦК и часть наземных маршрутов будут ходить бесплатно и без перерывов. — написал он. — Для тех, кто встретит полночь в метро, будет транслироваться новогоднее поздравление»,

Ранее мэр Москвы рассказал о городском бюджете на 2022 год. На заседании Мосгордумы градоначальник отметил, что главное в наши дни — социальная направленность бюджета.