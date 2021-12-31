Сан-Хосе, США, , 09:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл в овертайме команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр (26-я минута, в большинстве) и Брент Бёрнс (28-я), в составе «Флайерз» голы забили Морган Фрост (16-я) и Джоэль Фараби (56-я).

Победу гостям в овертайме принес гол чешского форварда Томаша Гертла (65-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и российский форвард Александр Барабанов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе» 2 января 2022 года на выезде сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» в этот же день также в гостях встретится с клубом «Лос-Анджелес Кингз».