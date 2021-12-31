Москва, , 09:49 — REGNUM Любой заправленный майонезом салат, в том числе и оливье, можно хранить в холодильнике всего несколько часов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог Елена Круглова.

Она порекомендовала не заправлять сразу большое количество салата майонезом:

«Это увеличит срок годности. Если это незаправленный салат, то сутки он выдержит».

Специалист порекомендовала добавлять в оливье отварное мясо — вместо колбасы, а вместо майонеза — греческий йогурт.

Кстати, за прошедший год стоимость приготовления оливье выросла на 15%, следует из результатов исследования сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек на приготовление оливье по классическому рецепту с 1 по 25 декабря составил 482 руб. — на 62 руб. больше год к году.

Показатель рассчитывался исходя из порций на четырех человек (рецепт включал 500 г картофеля, 200 г моркови, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированного горошка).