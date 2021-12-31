Киев, 31 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В случае военной эскалации Россия уничтожит армию Украины в течение менее чем десяти минут. Об этом 31 декабря заявил депутат украинской Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала UkrLife.

Rada.gov.ua Олег Волошин

«У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты… Как мне говорил один товарищ с российской стороны: восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут», — сказал Волошин.

Также он уточнил, что российские войска в ходе быстрого первого удара уничтожат украинские штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и остальные ключевые объекты военного назначения.

При этом депутат Рады указал, что для этого Вооруженным силам России даже не нужно будет заходить на украинскую территорию, и добавил, что после такого удара «те элементы современности», которые в настоящее время есть у ВСУ, «перестанут существовать» и останутся только ополченцы со стрелковым оружием и БТР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путинымпризвал к деэскалации напряжённой ситуации с Украиной.