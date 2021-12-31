Лондон, , 09:30 — REGNUM Диабет II типа можно предотвратить при здоровом образе жизни, рассказала врач Сара Брюэр, передает 31 декабря Daily Express.

Она назвала брюссельскую капусту продуктом, который способствует уменьшению уровня сахара в крови ‑ и снижает риск развития диабета: употребление данной капусты замедляет рост глюкозы в крови после приема пищи.

Отмечается, что антиоксидант альфа-липоевая кислота в составе овоща увеличивает чувствительность к инсулину, в результате чего он действует более эффективно. Брюэр посоветовала употреблять брюссельскую капусту в сыром виде или готовить на пару.

При этом она напомнила, что необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов в день. Это правило служит главным условием разнообразной и здоровой диеты.