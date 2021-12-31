31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что учёные из Львова в связи с отсутствием интереса властей Украины к разработкам и недостаточным финансированием прекратили разработку вакцины от коронавируса.

Оксана Переможенко, , 11:30 — REGNUM Учёные из Львова в связи с отсутствием интереса властей Украины к разработкам и недостаточным финансированием прекратили разработку вакцины от коронавируса. Об этом 29 декабря сообщил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук академик Андрей Сибирный в интервью порталу «Общественный».

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «Новое Издание». Многие напомнили о том, с каким пафосом украинские власти обещали создать отечественную вакцину. Иные считают, что выделенные на разработку вакцины средства уже «освоены».

"Бабки отмыли и приостановили», — отреагировал один из комментирующих.

«Да не, мозгов нет, а не денег», — добавил voland1953.

«Не, мозги-то есть, они ж не дебилы инвестировать в то, что надо людям. Ты что?! И вопрос, а зачем вообще люди?» — ответил ему Владислав.

«Финансировать офшоры бубочки (Зеленского — О. П.) есть интерес, а вакцина нафиг не нужна», — пишет Oleg.

«Ой, тогда не надо врать, что вы (власть…) заботитесь о здоровье нации!.. О развитии науки и медицины… и т.д. и т.п.», — отметила Svetlana N.

«Так что это получается? Обманул, что ли?» — недоумевает Андрей Д.

Вакцинация на Украине Vin.gov.ua

«А как же уникальная и единственная в мире?! Ну не мог же Зеленский просто взять и… [наврать] всей стране…» — с сарказмом поинтересовался Павел.

«Как можно остановить то, чего не было? Или тыкву (голову — О. П.) почесали и решили на другом деньги спилить?» — задался вопросом ditrikus.

«Они ничего и не начинали», — считает Scorpion.

«А сколько было пафоса из уст первого лица страны!» — напомнил «Телеграм Офис».

«А бабки-то освоили», — смеется Vlad M.

«Как всегда! Бабло распилили, за результат никто не отвечает. Но в данном случае: да и хрен с ним. Хоть одна хорошая новость под Новый год», — написал DAKhar.

«Разработка распила грошей на несуществующей вакцине остановлена», — с сарказмом добавил Oleg.

«Неожиданно-то как», — шутит Dmitry С.

«Бабки распилили и интерес пропал. Потужна (мощная — О. П.) украинская вакцина, которой нет аналогов в мире. Потому что её просто нет», — смеется Ярп.

«Самое страшное в этой и в других похожих ситуациях то, что никто не спросит и не накажет, а народ наш в очередной раз стерпит. Моя хата с краю… только у украинцев есть такая поговорка», — отметил Kapral88.

Палата для больных COVID-19. Украина (сс) Mstyslav Chernov

«Бог отвёл!» — отреагировал Сергей.

«Хорошая новость. Больше жизней украинцев сохранится», — считает «ММ».

"А что такое? Я так понимаю, нету того самого шкурного интереса», — пишет Sergey S.

«Много на этом не наваришь, поэтому и интереса нет», — добавила Татьяна.

«То, что мертво, умереть не может», — отметил Dmitry P.

«Хозяева запретили?» — поинтересовалась Natali K.

«Уникальной украинской вакцины не будет?» — с сарказмом спросил Konstantin.

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