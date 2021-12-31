Москва, 31 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России планирует провести три запуска ракет-носителей семейства «Ангара» в 2022 году. 31 декабря об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Минобороны России Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

По данным агентства, пусковая программа предусматривает два пуска тяжёлых ракет «Ангара-А5» и один старт лёгкого носителя «Ангара-1.2». Все старты будут проводиться с космодрома Минобороны «Плесецк».

Отмечается, что в ходе этих пусков ракеты будут выводить на околоземную орбиту действующие космические аппараты. В ходе предыдущих испытательных пусков в качестве полезной нагрузки использовались макеты спутников.

Новые российские ракеты семейства «Ангара» построены по модульному принципу, позволяющему формировать носители от лёгкого до тяжёлого класса. Первый испытательный пуск тяжёлой «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй — в декабре 2020 года.

27 декабря 2021 года с космодрома «Плесецк» был проведён третий запуск ракеты «Ангара-А5». Пуск прошёл в штатном режиме. Старты 2022 года должны завершить программу испытаний новых носителей.