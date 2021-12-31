Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга и организовал там мобильную приёмную граждан, застрявших на Урале более чем на сутки из-за задержки рейса в Анталью. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

(сс) alexandergroshev Аэропорт «Кольцово».

Пассажирам были разъяснены права потребителей и требования воздушного законодательства. Также прокурор принял коллективное обращение граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 243 человека должны были улететь в Турцию ещё в 6:30 30 декабря. Однако вылет до сих пор не состоялся. Среди ожидающих полёта зарегистрированы 55 детей.