Москва, , 09:22 — REGNUM Петер Сийярто — министр иностранных дел Венгрии — заявил 31 декабря, что в Европе никто не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны «Газпрома».

"Все контракты и сроки, объемы поставок — соблюдены. И … никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа», — отметил Сийярто в интервью RT. Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что с «Газпромом» договориться непросто, но если это произошло — «можно быть уверенным, что обязательство будет выполнено».

Он добавил, что РФ соблюдает контракты, которые подписывает с партнерами из ЕС, а жалобы и обвинения в энергетическом кризисе могут быть обусловлены отказом в дополнительных поставках — «но это вопрос коммерции».

Ранее представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что РФ, по информации Берлина, выполняет контрактные обязательства по поставкам газа. Она добавила, что власти внимательно следят за ситуацией с газом.

Потребители в ЕС получают газ «согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами». Но запас топлива в хранилищах оказался беспрецедентно низким.