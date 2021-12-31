Москва, 31 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) крайне возмущена выходкой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот поздравлял четырехлетнюю девочку Дашу с Новым годом.

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«Как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, не могла не среагировать на крайнюю возмутительную выходку лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Поздравляя 4-х летнюю девочку Дашу с Новым годом, Жириновский перешёл все разумные границы и, не исключаю, что довёл ребёнка до слёз», — отметила Останина в телеграм-канале.

Парламентарий обратила внимание на то, что в своём «поздравлении» Жириновский предрёк ребёнку уход из семьи, последующее задержание в одиночном пикете в защиту бабушки у Белого дома, неудачные попытки депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова её спасти и последующий выход замуж за Власова, для которого женитьба на Даше будет «самой большой трагедией в его личной жизни».

«Требую от Жириновского немедленно принести извинения Даше и её семье. Глумление над детьми недопустимо ни при каких обстоятельствах!» — указала Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский периодически ведет себя скандально и делает неоднозначные заявления.