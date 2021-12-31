Москва, 31 декабря 2021, 09:17 — REGNUM На фоне того, как между Россией и Украиной идет наращивание военной напряженности, Запад готовится к трем раундам важных переговоров с Кремлем, которые должны состояться в начале января, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, вышедшей 30 декабря в The National Interest.
В четверг, 30 декабря, состоялся очередной телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. В Белом доме подчеркнули, что пока намерены не оглашать результаты беседы. Для американских официальных лиц пока неясно, зачем нужен был этот телефонный звонок, состоявшийся по просьбе российского лидера.
Как ожидается, в телефонной беседе Байден должен был гарантировать российскому лидеру, что дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине существуют.
По словам еще одного источника, Байден намеревался напомнить российскому коллеге о последствиях, которые ожидают Москву в случае вторжения на Украину, в том числе о тяжелейших экономических санкциях и дополнительных поставках оружия Киеву. Тем не менее в Белом доме исключили одностороннюю отправку американских войск для защиты Украины от возможного вторжения России.
Беседа Путина и Байдена послужит своего рода прелюдией к двухсторонним переговорам в Женеве, которые состоятся 10 января. Американскую делегацию на них возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман, тогда как от России в Швейцарию, по некоторой информации, прибудет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил ранее информацию о том, что 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, за которым 13 января последует встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.