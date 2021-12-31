Москва, , 09:17 — REGNUM На фоне того, как между Россией и Украиной идет наращивание военной напряженности, Запад готовится к трем раундам важных переговоров с Кремлем, которые должны состояться в начале января, пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, вышедшей 30 декабря в The National Interest.

В четверг, 30 декабря, состоялся очередной телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. В Белом доме подчеркнули, что пока намерены не оглашать результаты беседы. Для американских официальных лиц пока неясно, зачем нужен был этот телефонный звонок, состоявшийся по просьбе российского лидера.

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10−11−12 [января] будут происходить», — пояснил он, указав на то, что открытой для общественности части переговоров не ожидается.

Как ожидается, в телефонной беседе Байден должен был гарантировать российскому лидеру, что дипломатические пути деэскалации ситуации на Украине существуют.

«Я думаю, что лидеры обеих стран уверены, что прямые взаимодействия на уровне президентов ценны, что сейчас наблюдается крайне острая ситуация, которая складывалась на протяжении нескольких недель на фоне наращивания Россией сил», — заявил один из высокопоставленных членов администрации Байдена.

По словам еще одного источника, Байден намеревался напомнить российскому коллеге о последствиях, которые ожидают Москву в случае вторжения на Украину, в том числе о тяжелейших экономических санкциях и дополнительных поставках оружия Киеву. Тем не менее в Белом доме исключили одностороннюю отправку американских войск для защиты Украины от возможного вторжения России.

Беседа Путина и Байдена послужит своего рода прелюдией к двухсторонним переговорам в Женеве, которые состоятся 10 января. Американскую делегацию на них возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман, тогда как от России в Швейцарию, по некоторой информации, прибудет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил ранее информацию о том, что 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, за которым 13 января последует встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы, без сомнения, привлечем наших партнеров к обсуждениям. Я полагаю, что и Россия сделает то же самое», — указал Прайс.

«Будут сферы, в которых мы сможем добиться прогресса, будут и области, где, я уверен, у нас будут разные позиции», — добавил он.