Москва, , 09:13 — REGNUM РФ вынесла экономические уроки из распада СССР и смогла укрепиться в конкуренции с США. Так Майкл Кофман и Роберт Конноли — эксперты по России в США — в статье для Foreign Affairs оценили возможность повторения перестройки в РФ.

По их мнению, многие ключевые характеристики экономики и экономической политики РФ отражают стремление руководства не допустить «повторения печального опыта СССР»: макроэкономическая политика РФ более консервативна, чем раньше, инфляция — под контролем, имеются большие резервы, внешний долг отсутствует, а бюджет сбалансирован.

Аналитики отмечают, что РФ смогла укрепиться в конкуренции с США, экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом. В том числе благодаря этому удалось выстоять в условиях санкций, введенных Западом.