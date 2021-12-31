Ростов-на-Дону, , 09:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону в 2021 году привились от коронавируса около 702 тыс. горожан. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В январе этого года в Ростове стартовала прививочная кампания против коронавируса. С начала года иммунизацию прошли почти 702 тысячи ростовчан. Ревакцинировались уже 55 тысяч человек», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В донской столице в течение года работали почти 40 стационарных прививочных кабинетов и мобильных пунктов вакцинации. 35 бригад выезжали к маломобильному населению.

Пункты вакцинации от COVID-19 продолжают свою работу в период новогодних праздников.