Москва, , 09:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут следующий раунд переговоров после Нового года. Об этом 31 декабря рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президенты, что очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года», — сказал он.

Также Ушаков назвал беседу президентов России и США хорошей, конструктивной, откровенной, и, кроме того, содержательной и деловой.

«Она, как мне кажется, создает неплохой, даже более того — хороший фон для начала переговоров (между Россией и США) в Женеве 9−10 января», — добавил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений между США и Россией.