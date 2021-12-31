Москва, , 09:02 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу неимиграционных виз гражданам РФ, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.

«Американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в РФ», — заявил он в интервью РИА Новости, добавив, что Вашингтон делает это не просто так, а чтобы «выторговать» односторонние уступки со стороны РФ.

Он отметил, что «ситуация по-прежнему сложная».

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США необходимо иметь полностью функционирующее посольство в Москве, и «в Вашингтоне понимают аналогичные пожелания со стороны РФ».

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать визы и сокращает список консульских услуг.