Москва, 31 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Самым популярным фильмом у отечественного зрителя в новогоднюю ночь является мелодрама Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра IVI.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков и Барбара Брыльска

Рейтинг популярности фильмов был составлен на основе статистики запросов в поисковой системе онлайн-кинотеатра в новогоднюю ночь. Возглавила рейтинг советская картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», на долю которой пришлось 58,5% просмотров от всех новогодних фильмов.

Второе место с результатом 17% досталось комедии Криса Коламбуса «Один дома», третье — фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (13%). В пятёрку самых популярных в новогоднюю ночь фильмов также вошли «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень».

Также среди популярных картин оказалась анимационная работа Walt Disney 2013 года «Холодное сердце». Замкнули десятку лидеров фильмы «Гринч», «Морозко», «Гарри Поттер и тайная комната», «Девчата» и «Служебный роман».