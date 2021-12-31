Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Семён Варламов Lisa Gansky

Игра состоялась на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (Нью-Йорк) и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Мэтью Барзал (13-я минута), Киффер Беллоуз (27-я), Андерс Ли (32-я, в большинстве) и Ноа Добсон (52-я).

Автором единственной забитой шайбы «Баффало» стал Кайл Окпосо (20-я, в большинстве).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов смог отразить 36 из 37 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 1 января 2022 года дома сыграет с командой «Эдмонтон Ойлерз», а «Нэшвилл» в этот же день также на выезде встретится с клубом «Бостон Брюинз».