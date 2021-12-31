Колумбус, США, 31 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Блю Джекетс» голы на свой счет записали Бун Дженнер (7-я минута), Патрик Лайне (21-я) и Александр Тексье (54-я), в составе «Нэшвилла» шайбы забросили Майкл Маккэррон (3-я), Ник Казинс (36-я) и Райан Джохансен (37-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету шведского форварда Густава Нюквиста.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков записал на свой счет во встрече одну результативную передачу. Его одноклубник — российский нападающий Егор Чинахов, а также российский форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 1 января 2022 года дома сыграет с командой «Каролина Харрикейнз», а «Нэшвилл» в этот же день также на домашнем льду встретится с клубом «Чикаго Блэкхоукс».