Пекин, 31 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Ведущая китайская телекоммуникационная корпорация Huawei в 2021 из-за санкций США и пандемии коронавируса сократила свои продажи на 28,8% по сравнению с предшествующим годом — до 634 млрд юаней ($99 млрд). Это следует из данных, опубликованных компанией 31 декабря.

A4-Nieuws Huawei

Несмотря на потери, как следует из опубликованного в социальной сети WeChat заявления Huawei, корпорация не рассматривает «пути к отступлению».

пресс-служба Huawei «В 2022 году нам предстоит ответить на ряд вызовов. Мы будем осуществлять тесное сотрудничество с партнёрами по всему миру, предпринимать неустанные усилия, чтобы сообща преодолеть сложные времена».

Напомним, что китайский телекоммуникационный гигант попал под жёсткие комплексные санкции США в 2019 году. Несмотря на это, в 2020 году Huawei смогла увеличить суммарную выручку от продаж на 3,8% в годовом исчислении, до 891,4 млрд юаней ($139,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, китайский технологический гигант Huawei подарил планшеты победителям конкурса, организованного ЮНЕСКО в Бангладеш по случаю Всемирного дня учителя.