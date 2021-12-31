София, , 08:35 — REGNUM Правительство Болгарии приняло поправки к Закону о дошкольном и школьном образовании, предусматривающие полный запрет на политическую и партийную деятельность в детских учебных заведениях. Об этом 30 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, с 2022-го года в соответствующих учреждениях воспитатели и учителя не смогут выражать свою точку зрения относительно происходящих в стране событий, а со стендов наглядной агитации будут убраны символы отдельных политических партий и общественных формирований. «Мы должны воспитывать и учить детей, а не диктовать им свои взрослые условия», — говорится в заявлении Министерства образования и науки Болгарии.

Напомним, сегодня в большинстве детских садов и школ Болгарии присутствует реклама партий и общественных движений, финансирующих указанные структуры. При этом, согласно местному законодательству, снять наглядную агитацию можно лишь по решению судебных органов.