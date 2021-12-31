Роли, США, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с «сухим» разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Свечников nhl.com

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голы в оставе «Харрикейнз» забили швейцарский форвард Нино Нидеррайтер (11-я, в большинстве), финский нападающий Теуво Терявяйнен (14-я и 38-я, обе в большинстве) и Сет Джарвис (51-я, в большинстве).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет во встрече одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 1 января 2022 года на выезде сыграет с командой «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль» в этот же день также в гостях встретится с клубом «Флорида Пантерз».