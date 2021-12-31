Санрайз, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с крупным разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 9:3.

У победителей голами отметились оформивший в матче дубль Энтони Дюклер (3-я и 45-я минуты), Джонатан Юбердо (12-я, в большинстве), Фрэнк Ватрано (15-я), финский форвард Ээту Луостаринен (24-я), российский нападающий Максим Мамин (38-я), финксий нападающий Антон Лунделль (40-я), Аарон Экблад (47-я) и еще один финский форвард российского происхождения Александр Барков (53-я, в большинстве).

В составе «Тампы» шайбы забросили Зак Богосян (16-я), Стивен Стэмкос (27-я) и Брэйден Пойнт (45-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Флорида» 1 января 2022 года примет у себя команду «Монреаль Канадиенс», а «Тампа» в этот же день также дома сыграет с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».