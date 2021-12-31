Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Третий фильм франшизы «Человек-паук» обошёл по сборам вторую часть серии и стал самым кассовым фильмом кинокомпании Sony Pictures. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Мировые кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» к концу 2021 году превысили отметку в $1,16 млрд. Этот показатель делает новый кинокомикс самым кассовым фильмом Sony за всю историю. Прежний рекорд в $1,13 млрд сборов принадлежал предыдущей части франшизы — «Человек-паук: Вдали от дома».

В прокате в США картине удалось собрать более $536 млн за 13 дней показа. Ранее такие результаты показали только 12 фильмов — все до начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Третьему «Человеку-пауку» удалось обойти по сборам в США даже кинокомикс Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь», ставший одним из самых кассовых фильмов 2008 года.

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