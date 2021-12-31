Флорида, США, , 08:11 — REGNUM Редкого малайского тигра убили служащие зоопарка в американском штате Флорида после его нападения на человека. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба зоопарка на своей странице в Facebook.

Тигр Claudio Gennari

Уточняется, что 26-летний работник просунул руку в вольер, где находился тигр. Хищник вцепился в руку и стал затаскивать работника в вольер. Находившийся рядом служащий зоопарка попытался отпугнуть тигра, но тот не среагировал и служащему пришлось выстрелить в животное, чтобы спасти жизнь человека.

Раненый тигр отошёл вглубь вольера, где скончался от полученных ран. Отмечается, что тигру по кличке Эко было восемь лет, особей малайского тигра осталось в дикой природе всего около 200.

В связи с инцидентом зоопарк закрылся на сутки, чтобы дать сотрудникам полиции возможность без помех провести расследование причин и обстоятельств гибели редкого хищника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители села Раздольное в Еврейском АО боялись выходить из дома из-за угрозы нападения тигра.

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