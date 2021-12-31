Манчестер, Великобритания, , 08:09 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл команду «Бернли» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Криштиану Роналду Oleg Dubyna

Игра состоялась на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей голам отметились полузащитник Скотт Мактоминей (8-я минута) и португальский форвард «МЮ» Криштиану Роналду (35-я), также записавший на свой счет в матче одну результативную передачу.

У «Бернли» голы забили защитник Бен Ми (27-я), отправивший мяч в свои ворота, и хавбек Аарон Леннон (38-я).

Отметим, по итогам матча в активе манчестерской команды 31 очко, что позволяет ей занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Бернли» 11 очков и восемнадцатая строчка.