Биробиджан, 31 декабря 2021, 08:09 — REGNUM В Еврейской автономной области загорелось находящееся на ремонте здание учебного корпуса Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12:30 по местному времени (05:30 мск). На место возгорания немедленно «по повышенному номеру» выехали расчёты из пожарно-спасательных частей Биробиджана.
По предварительной информации, пострадавших нет, огонь охватил порядка 400 кв. метром.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в железобетонном боксе в селе Мильково Камчатского края.
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