Биробиджан, , 08:09 — REGNUM В Еврейской автономной области загорелось находящееся на ремонте здание учебного корпуса Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12:30 по местному времени (05:30 мск). На место возгорания немедленно «по повышенному номеру» выехали расчёты из пожарно-спасательных частей Биробиджана.

пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской АО «К приезду огнеборцев пламенем (были) охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не эксплуатировался по назначению, в здании шёл ремонт. В настоящий момент ведутся работы по тушению огня».

По предварительной информации, пострадавших нет, огонь охватил порядка 400 кв. метром.

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