Киев, , 08:06 — REGNUM Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — за Правду»), рассказал, когда Украина нанесет удар по Донбассу. По его словам, это произойдет в июле или начале августа 2022 года.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Поскольку ныне правящая в Соединённых Государствах Америки Демократическая партия придет к выводу, что выборы в начале ноября она проиграет и попытается поднять свои позиции таким способом. Так же как в августе 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, чтобы шансы республиканцев на парламентских и президентских выборах поднялись», — считает аналитик.

До того Анатолий Вассерман ожидает накопление пропагандистской истерики и постоянных обстрелов ВСУ жилых домов и инфраструктуры республик.

«Конечно, нужно быть готовым к любым пакостям (от Украины) в любое время», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.

Ранее о том, что Киев может маскировать подготовку к военным провокациям на линии соприкосновения заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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