Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» застряли сотни пассажиров самолёта до Антальи. Информация о задержке рейса приведена на сайте аэропорта.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Согласно онлайн-табло, люди должны были улететь ещё 30 декабря в 06:30 по местному времени. Но сейчас вылет отложен до 11:30 31 декабря.

Рейс ZF-9695 должна выполнить авиакомпания «Азур Эйр». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на самолёт зарегистрированы 243 пассажира, в том числе 55 детей. Причиной задержки является решение авиакомпании.