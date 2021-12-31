Вашингтон, 31 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. За последние сутки в США зарегистрировано 414 544 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом 31 декабря свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт мониторинг по заболеваемости COVID-19 в странах мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным на 31 декабря, в США за последние 24 часа выявлено 414 544 новых случая инфицирования коронавирусом. Средний суточный прирост за последнюю неделю составил 265,4 тыс. случаев заражения, что является рекордным показателем за всё время пандемии. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 55 246 781 человек, инфицированных коронавирусом.

Число летальных исходов за последние сутки составило 763 случая. С начала пандемии в стране среди пациентов с выявленным коронавирусом скончалось 845 737 человек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения в стране штамма коронавируса «Омикрон» в США введён режим чрезвычайного положения.