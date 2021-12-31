Москва, 31 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В ноябре жители России приобрели 199,6 тыс. новых автомобилей общей стоимостью 244,2 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства «Автостат» и цифровой платформы РГС Банка «Банкавто».

Roberts.com.ph Автомобили

Месяцем ранее объём рынка новых автомобилей в России составил 253,7 млрд рублей. Таким образом, траты на новые автомобили за месяц сократились на 9,5 млрд рублей.

Доля автомобилей массового сегмента в общем объёме продаж достигла 74% (в октябре этот показатель составлял 71%). Соответственно, доля премиум-сегмента снизилась до 26%.

Самыми популярными типами автомобилей на российском рынке остаются кроссоверы и внедорожники, на которые в ноябре пришлось 69% от общих затрат. Второе место с долей около 15% от общей финансовой ёмкости рынка заняли автомобили сегмента B.

Лидерами по продажам на отечественном рынке остаются модели европейских марок. По итогом ноябрьских продаж на их долю пришлось 36% от финансовой ёмкости рынка. Вторыми по объёму остаются японские марки с долей 22,5%, третьими — корейские бренды (21%).

В ноябре китайским производителям удалось обойти отечественные марки по доле в общей ёмкости рынка. Доля китайских авто составила 9,9%, российских — 9,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные розничные цены на новые автомобили в России за 2021 год выросли на 16%.