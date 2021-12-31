Оренбург, 31 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области чёрные лесорубы вырубили 1692 сосны. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Факт вырубки был выявлен в лесном массиве «Абдулинского лесничества» в четырёх километрах от села Егорьевка. Лесорубами оказались сотрудники одной из фирм. На месте преступления удалось изъять моток верёвки, ножовки и вырубленные деревья.

По данным экспертизы, общий размер ущерба превысил 11 млн рублей. Один из организаторов преступления был задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Преступникам грозит до семи лет колонии.