Сидней, Австралия, 31 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Оперный театр. Сидней

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В частности, за минувшие сутки в штате выявили 21 151 носителей SARS-CoV-2. При этом этот показатель превышает показатели по заболеваемости на всей остальной территории Австралии. Эксперты связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в Новом Южном Уэльсе с распространением штамма «Омикрон».

При этом в штате зафиксирован и рост госпитализаций пациентов с COVID-19. К настоящему времени в больницах региона находятся 832 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это вчетверо выше, чем показатели за начало декабря 2021 года.