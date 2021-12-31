Пермь, 31 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Пермском крае четверо местных жителей осуждены за преступление в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, эти граждане, двое из которых являлись несовершеннолетними, изнасиловали девочку, не достигшую 14-летнего возраста и находившуюся, как и они, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, один из осужденных также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Суд назначил подсудимым от шести до тринадцати лет заключения, Отбывать наказание они будут, соответственно, в воспитательной колонии, а также на общем и строгом режиме.