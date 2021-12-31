Пекин, 31 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Экспериментальный спутник связи Communication Technology Demonstrator 9 Китайской академии космических технологий успешно выведен на геостационарную орбиту 30 декабря. Об этом пишет газета China Daily.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Запуск проводился с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юге центральной части Китая. Космический аппарат Communication Technology Demonstrator 9 будет использоваться для испытания технологий многополосной высокоскоростной спутниковой связи.

Для пуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-3B», являющаяся самой мощной из ракет семейства «Чанчжэн». Состоявшийся пуск стал последним в программе Китая на 2021 год.

Всего в завершающемся году Китай выполнил 48 пусков с использованием этого носителя. Отмечается, что все пуски ракет семейства «Чанчжэн» в 2021 году прошли успешно.