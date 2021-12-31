Пекин, 31 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Полный запрет на использование пиротехники ввели 1 января власти столицы Китая Пекина на всей территории города. Об этом 31 декабря сообщила газета «Синьцзинбао».

Павел Ищенко ИА REGNUM Шоу с пиротехникой

Запрет будет действовать весь период новогодних праздников. Уже сейчас в городе не осталось точек, где жители могли бы купить фейерверки, петарды или хлопушки. За нарушение запрета будет назначен крупный штраф.

Уточняется, что с 1 января 2022 года в столице Китая пиротехнику будет разрешено использовать только после специального распоряжения правительства при проведении мероприятий общенационального и городского уровня. Исключение сделано только для развлекательных шоу в парке Universal Beijing Resort, который был открыт в сентябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблеме использования пиротехники детьми в Швеции.