Петропавловск-Камчатский, 31 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Пожар произошел в железобетонном боксе в селе Мильково Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в железобетонном строении площадью 300 квадратных метров. Спасатели прибыли оперативно на место происшествия и в течение двух часов ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал утеплитель стены на общей площади 24 квадратных метра. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Ялте произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Сообщалось, что в результате возгорания пострадали десять квартир, общая площадь пожара оценивалась в 250 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Пострадала женщина и один ребенок.