Красноярск, 31 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 425 (темп прироста 0,2%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 172 743. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, что накануне в регионе было выявлено 434 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют города Норильск и Ачинск, также Богучанский район.

Из 425 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 137 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 41 (0,5%), в Ачинске — 36 (0,4%), в Назарово — 27 (0,8%), в Боготоле — 12 (1,1%), в Канске — 9 (0,1%), в Лесосибирске — 9 (0,2%), в Енисейске — 9 (0,4%), в Минусинске — 7 (0,1%), в Бородино — 7 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 12 (0,3%), Балахтинском — 8 (0,5%), Шушенском — 8 (0,4%), ТДНМР (г. Дудинка) — 8 (0,5%), Емельяновском — 7 (0,2%), Козульском — 7 (0,6%), Енисейском — 6 (0,3%) и Большемуртинском — 6 (0,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2169 человек, проведено 8102 теста на коронавирус (с начала эпидемии — 4 608 546 тестов).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 35 человек.