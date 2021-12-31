Южно-Сахалинск, 31 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Паромная переправа порт Ванино (Хабаровский край) — Холмск (остров Сахалин) временно прекратила свою работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия, попав в мелководье. 1842

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Уточняется, что работа паромной переправы временно приостановлена с 00:00 по местному времени 31 декабря в связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе. Паромы № 8, 9, 10 находятся в порту Ванино.

Возобновить работу переправы планируется после улучшения метеоусловий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Сахалине спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения в связи с надвигающимся на регион мощным циклоном. 31 декабря и 1 января в северных районах Сахалина и на территории северной группы Курильских островов ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 32 м/сек. Видимость на дорогах будет около 500 метров и менее.