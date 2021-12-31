Москва, , 06:04 — REGNUM Один или два бокала шампанского не окажут влияния на выработку антител к коронавирусу у людей, привившихся накануне наступления новогодних праздников. Об этом 30 декабря рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Шампанское Pixabay.com

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Учёный пояснил, что один-два бокала шампанского в новогоднюю ночь «не помешают антителам». Однако при этом Гинцбург напомнил, что злоупотребление алкоголем пагубно сказывается на организме человека в целом.

По словам специалиста, алкогольные напитки, если ими злоупотреблять, отрицательно влияют на работу иммунной системы, а для людей, склонных к гипертонии являются ещё одним фактором риска инфарктов и инсультов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург не рекомендовал родителям в период пандемии коронавируса приглашать Деда Мороза на дом, чтобы поздравить ребёнка.

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