Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM Пассажиры авиарейса, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Турцию, рискуют встретить Новый год в аэропорту «Кольцово» из-за задержки авиарейса. Об этом 31 декабря сообщил портал E1.ru.

Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург Галина Брусницына © ИА Красная Весна

Самолёт авиакомпании Azur Air должен был вылететь в турецкую Анталью из международного аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге 30 декабря в 06:30. Однако вылет авиарейса задерживается уже почти на сутки.

Пассажиры просто застряли в аэропорту, по предварительной информации, представители авиакомпании к ним не выходят. Отмечается, что среди пассажиров много детей. Время вылета переносилось несколько раз, причина задержки авиарейса не называется.

Пассажиры написали жалобу в транспортную прокуратуру.

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