Киев, 31 декабря, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Контроль закупок угля на Украине будет осуществляться при участии аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, объявил секретарь этого органа Алексей Данилов 30 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По его словам, указанный вопрос также находится под контролем президента Украины Владимира Зеленского. Данилов добавил, что в настоящее время страна получает уголь через морские порты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на Украину из Австралии прибыло третье по счету судно с импортированным углем для компании «Центрэнерго».