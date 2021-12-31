Москва, , 05:25 — REGNUM Вызов Деда Мороза на дом и посещение с ребёнком массовых мероприятий нежелательны в период пандемии коронавируса. Такое заявление сделал 30 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Как пояснил учёный, в период пандемии коронавируса нежелательно приглашать аниматоров, в том числе Деда Мороза, в дом, чтобы поздравить ребёнка, лучше соблюдать осторожность. По мнению Гинцбурга, чтобы не портить ребёнку праздник, родители могут сами сыграть роль доброго волшебника.

«Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — сказал глава Центра имени Гамалеи.

Также специалист предупредил об осторожности при посещении массовых мероприятий с ребёнком. Гинцбург предупредил, что лучше ходить на мероприятия в случае, если родители точно уверены, что у ребёнка высокий уровень антител к коронавирусу. Если же родители не знают точно, есть ли у ребёнка антитела к инфекции, то в этом случае желательно воздержаться от участия в праздничных мероприятиях с участием большого числа людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал о начале клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.

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