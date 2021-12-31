Оттава, 31 декабря, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде составило 233,2 тысячи. Об этом 30 декабря сообщил на своей странице в Twitter канадский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

За последние сутки оно увеличилось на 39 818 носителей, чего не фиксировалось в стране ранее. Также за истекшие 24 часа в Канаде зарегистрировали 27 летальных исходов при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 декабря власти Канады отменили запрет на въезд в страну из десяти государств Африки. Ограничение касалось иностранных граждан и было введено из-за появления на юге африканского континента нового штамма коронавируса «Омикрон».