Североморск, Мурманская область, 31 декабря, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Северный флот (СФ) ВМФ России в 2021 году обеспечил более 70 испытаний образцов нового и перспективного вооружения, военной и специальной техники, в том числе гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

пресс-служба СФ «Экипаж головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков».

Ещё две испытательные стрельбы «Цирконом» выполнил экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск».

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В состав ВМФ России в завершающемся году вошли новейшие атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск», испытания которых проходили в Белом и Баренцевом морях.

Проведение испытаний обеспечивается силами Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей, а также самолётами, вертолётами и БПЛА армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кольском заливе Баренцева моря начались приёмо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36, прошедшего ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.