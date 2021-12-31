Сеул, 31 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4875 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 4758 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, центр отмечает, что число пациентов, находящихся в критическом состоянии, по-прежнему остается высоким. В настоящее время в республике их 1056 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 630 838. Также за минувшие сутки в стране скончались 108 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5563 человека.