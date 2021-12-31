Лондон, 31 декабря, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что именно высокие темпы ревакцинации населения от COVID-19 позволили не вводить жёстких ограничительных мер на территории Соединённого Королевства. Об этом сказал 31 декабря в новогоднем обращении к нации.

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По его словам, именно достигнутое «огромными усилиями всей нации» двукратное увеличение темпов бустерной вакцинации позволила стране «оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран».

Борис Джонсон «Какие бы вызовы судьба ни бросала нам и насколько бы тревожно нам ни было в ближайшие недели и месяцы в свете штамма «Омикрон» и увеличивающихся показателей госпитализации, одно мы можем сказать с уверенностью: наше положение в этом 31 декабря несравнимо лучше, чем в прошлом году».

Премьер-министр также призвал срочно привиться тех граждан, кто ещё не вакцинировался, а также своевременно сделать бустерную прививку, что «куда легче, чем похудеть или вести дневник».

К настоящему времени в Великобритании ревакцинировались от COVID-19 33,5 млн человек — 58,3% жителей старше 12 лет. В том числе за последние сутки третью прививку получили 435,2 тыс. человек, за последние семь дней — 1,8 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Великобритании выявили 189,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для страны.