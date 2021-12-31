Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, подразумевающую продление мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) до конца 2025 года. Решение было принято на заседании, которое проводилось в онлайн-формате

Солдаты ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно постановлению, Исполнительный директорат продолжит свою деятельность до 31 декабря 2025 года. При этом в Совбезе решили подвести промежуточные итоги работы этого подразделения к концу 2023 года. Этот директорат изучает доклады различных стран по борьбе с терроризмом и контролем за оборотом оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию против Ирана. В ней обвинили Тегеран в нарушении прав человека.