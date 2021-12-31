Москва, , 04:48 — REGNUM Введение Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений между США и Россией. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Джозефом Байденом, заявил 31 декабря журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Ушаков, в разговоре президент США Байден затронул ситуацию с передвижением российских войск возле украинской границы и отметил, что в случае продолжения эскалации вдоль границы Украины страны Запада введут в отношении России беспрецедентные санкции в экономической, финансовой и военной сферах.

Президент РФ в ответ предупредил своего американского коллегу, что в случае ввода подобных санкций может произойти полный разрыв отношений между США и Россией, а отношениям России с Западом будет нанесён серьёзнейший ущерб.

Как уточнил Ушаков, российский лидер добавил, что такие действия «наши потомки оценят как огромную ошибку, а таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет», поэтому Путин подчеркнул, что «таких ошибок желательно больше не делать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о готовности стран Запада помочь Украине в случае вторжения российских войск на её территорию.

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