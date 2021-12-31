Токио, 31 декабря, 2021, 04:22 — ИА Регнум. В японской префектуре Эхимэ, расположенной на западе острова Сикоку, из-за вспышки птичьего гриппа планируется уничтожить около 130 тысяч кур. Об этом 31 декабря сообщает агентство Kyodo.

Almrsal.com Птичий грипп

В преддверии нового года высокопатогенный вирус типа H5N1 был обнаружен на одной из местных птицеферм. Власти уничтожат всех выращенных на ней кур, в радиусе трёх километров вокруг очага заражения уже действует санитарная зона.

В Японии из-за сезонных вспышек птичьего гриппа только с осени этого года уничтожили около 400 тысяч кур.

Как сообщало ИА REGNUM, на одной из ферм в южнокорейском уезде Пуан провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.