Москва, 31 декабря 2021, 04:19 — REGNUM Объекты, бесперспективные для дальнейшего использования, выведет из аренды на космодроме «Байконур» и передаст Казахстану Россия. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости.

Космодром «Байконур»
Космодром «Байконур»
Roscosmos.ru

Уточняется, что российская сторона подготовила список из 16 объектов, которые будут выведены из аренды на космодроме «Байконур». В перечень попала не только недвижимость, а часть объектов имеет остаточную стоимость. В настоящее время вопрос о снятии включённых в список объектов с учёта российских предприятий прорабатывается специальной комиссией.

Россия не эксплуатирует объекты, вошедшие в список бесперспективных, отвечать за них бессмысленно, поэтому они будут переданы Казахстану, либо утилизированы по соглашению сторон.

Напомним, изменения в договор об аренде у Казахстана космодрома «Байконур» были внесены летом 2021 года. Если раньше срок аренды ограничивался 20-ю годами, то сейчас российская сторона смогла арендовать космодром до 2050 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») запланировала в 2022 году запуск 11 космических аппаратов.

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