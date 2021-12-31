Москва, , 04:19 — REGNUM Объекты, бесперспективные для дальнейшего использования, выведет из аренды на космодроме «Байконур» и передаст Казахстану Россия. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости.

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

Уточняется, что российская сторона подготовила список из 16 объектов, которые будут выведены из аренды на космодроме «Байконур». В перечень попала не только недвижимость, а часть объектов имеет остаточную стоимость. В настоящее время вопрос о снятии включённых в список объектов с учёта российских предприятий прорабатывается специальной комиссией.

Россия не эксплуатирует объекты, вошедшие в список бесперспективных, отвечать за них бессмысленно, поэтому они будут переданы Казахстану, либо утилизированы по соглашению сторон.

Напомним, изменения в договор об аренде у Казахстана космодрома «Байконур» были внесены летом 2021 года. Если раньше срок аренды ограничивался 20-ю годами, то сейчас российская сторона смогла арендовать космодром до 2050 года.

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